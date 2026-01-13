Reportan 17 homicidios en lo que va de enero; la meta es no rebasar los 25: Mesa Regional de Seguridad

En lo que va del mes de enero, en la capital de Chihuahua se han registrado 17 homicidios dolosos de los cuales 15 víctimas fueron hombres y dos, mujeres.Estos eventos se registraron al norte y sur oriente de la capital.

En conferencia de prensa, el comisario Julio Salas González dio a conocer que la meta para este mes es que no rebasen los 25 homicidios.

Reconoció que diciembre cerró con varios eventos y comenzaron en enero con un homicidio diario, sin embargo, en comparación con el año anterior, los homicidios van a la baja.

Especificó que este tema de violencia se debe a la pugna entre cárteles de la droga, Sin embargo, la autoridad hace su trabajo coordinado para la contención.

