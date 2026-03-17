Reporta Marco Bonilla 11 homicidios dolosos en lo que va del mes de marzo

El mandatario capitalino, anunció que, al día de hoy, tiene el reporte de 11 homicidios dolosos. Cifras que esta tarde corroborará el jefe de la Policía Municipal, Julio Salas, tras la reciente reunión de la Mesa Regional de Seguridad.

“Ayer tuvimos uno, un masculino encontrado en la avenida Venceremos ya al final este llevamos; vamos bastante bien, en el reporte estatal traemos 11 contra Juárez que trae 29; Cuauhtémoc que trae 6, para el que trae uno y el resto del estado 13. Entonces bueno, ya estamos nivelados con respecto al año anterior”, expresó Bonilla Mendoza.

Cabe recordar que el alcalde durante la mañana sostuvo reunión con los constructores, a quienes también les dio a conocer cifras en homicidios y otros delitos, que Chihuahua capital destaca ir a la baja, posicionándose en el lugar número 44 en homicidios.

Asimismo, las muertes violentas en estos días de marzo han sido alejadas de la mancha urbana, es decir, la delincuencia organizada ha dejado cuerpos a las orillas de la capital, a pesar de la crisis que se tuvo a finales de diciembre 2025 y principios de enero.