Reporta DSPM ocho homicidios en lo que va del mes de abril; Distrito Colón vuelve a reforzarse

El comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, informó en conferencia de prensa que al corte de este 14 de abril suman ocho homicidios dolosos. Refirió que, en comparación con años anteriores, hay un reflejo de siete homicidios menos, lo cual indica que hay un buen trabajo coordinado con la AEI de la Fiscalía.

En lo que va del año, las cifras de homicidios en esta capital han sido variantes. Enero (30); Febrero (20); Marzo (25) y abril 8, contando el hombre que fue abatido a balazos la mañana de este martes en la colonia Alfredo Chávez, muy cerca del asentamiento tarahumara El Oasis. Es de mencionar que, en el mes de abril del año anterior, cerró la cifra con 34 eventos sangrientos. Sin embargo, gracias al trabajo coordinado entre Fiscalía y DSPM, los números rojos, van disminuyendo.

De acuerdo con los integrantes de la Mesa Regional de Seguridad, estos eventos violentos ocurrieron en arroyos, brechas, cerretera, a bordo de auto, vía pública y en una vivienda.

Asimismo, el 34% de los hechos han sido por proyectil de arma de fuego. Hasta el momento el reporte es de cero detenidos, todas las víctimas hombres y seis carpetas de investigación.

Finalmente, el jefe de los municipales afirmó que las estrategias continúan para dar resultados, agregó que con la nueva generación de policías que está por salir, se reforzará la zona del Distrito Colón, ya que es el norte donde más llamadas de emergencia llegan al 9-1-1.