En dos semanas inciará construcción de dos puentes del ISN; señala CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que este mes se dará una buena derrama económica para el sector constructor, esto debido a que comenzará el arranque de obra de dos importantes proyectos del Gobierno del Estado.

Dado al incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) por parte del Gobierno del estado se darán grandes obras de infraestructura en la capital, estos proyectos son monitoreados por el empresariado.

“Se supone que en menos de 15 días estarán ya dando el arranque de dos obras, a la mitad de junio”, comentó el líder constructor.

Se trata del puente en Calle Palestina y Fuerza Aérea, así como el paso a desnivel en la Avenida Juan Pablo II y Quinta Real ambos al oriente de la ciudad.

Cabe destacar que se proyectan más licitaciones para el mes de julio y desarrollar las obras lo más pronto posible para que se puedan terminar a tiempo.

“Están participando agremiados en licitaciones y representa algo importante que se desarrolle obra este año que ha estado lento para el sector”, comentó.

Para finalizar destacó que se espera una buena derrama económica para el sector por lo cual esperan con ansias los procesos de activación y licitaciones.