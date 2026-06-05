Acto deliberado, cierre de calles afuera de Palacio; manifestantes venden los apoyos en tianguis: Santiago

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró que la manifestación que realizan Vicky Márquez y Belén Mendoza es un acto deliberado en su contra en el que, por un grupo menor de personas, generan afectación a quienes deben circular en el centro de la ciudad.

Dicha manifestación, que se ha hecho por dos días consecutivos, exige el cumplimiento a diversas peticiones de apoyo hechas a dependencias como la JMAS, Coesvi, Desarrollo Humano y Bien Común, MediChihuahua, entre otras instancias.

Al respecto, De la Peña Grajeda consideró que, de haber peticiones sin atender, deberían acudir directamente a las instancias correspondientes, señalando que además, se trata de apoyos para los cuales no cumplen requisitos como el acreditar la propiedad en la que quieren aplicar el beneficio.

“Lo que quieren es que el gobierno doble o rompa las reglas que se tienen dispuestas para todas las personas quienes pueden y deben acceder a un programa de gobierno”.

Agregó que ya en otras ocasiones se ha detectado que dichas manifestantes lucran con los apoyos que se les entregan en los tianguis de la ciudad, situación que deberá ser motivo de una investigación.

“El mensaje que nos tenemos que llevar es que aquí todo el mundo tiene que cumplir las reglas, el Gobierno no puede ser quien genere el rompimiento de estas reglas y claro, habiendo tanta necesidad y tantas personas que requieren del apoyo del Gobierno del Estado, es un poco extraño que estas personas que son que se ostentan digamos -perdón por la expresión-, pero que se ostentan como clientes frecuentes del Gobierno, luego resulta que ni siquiera utilizan los apoyos para lo que dicen solicitarlos, sino que después los andan vendiendo, tratando de sorprender pues a otros ciudadanos”.