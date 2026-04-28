Renuncia Ariadna Montiel a Bienestar, va por dirigencia de Morena

Ciudad de México. Mediante un video difundido en sus redes sociales, la presidenta Claudia formalizó el anuncio de la renuncia que le presentó la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

En sustitución llegará Leticia Ramírez quien fuera secretaria de Educación Pública durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador

“Ariadna me ha dicho que deja la Secretaria del Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todos y todas defendiendo la transformación de la vida pública de México”

Al dar a conocer la llegada de Ramírez a la Secretaría del Bienestar comentó que es una persona que le ayuda mucho y “una compañera que nos conocemos hace muchísimos años desde el trabajo que hacíamos casa por casa”.

En el video tomado en las instalaciones de Palacio Nacional, Sheinbaum le deseo mucha suerte a Montiel y puntualizó que a partir de este miércoles Ramírez se hará cargo de la Secretaria de Bienestar la cual controla la mayor parte de los programas sociales.

Confirma Montiel intención de dirigir Morena

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció este martes su renuncia al cargo para buscar la dirigencia nacional de Morena.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la funcionaria informó que presentó su dimisión a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la intención de participar en la elección de la Presidencia Nacional de Morena.

“Me siento muy orgullosa de formar parte de la Cuarta Transformación y de contribuir a que el bienestar sea un derecho para el pueblo de México”, expresó Montiel al dar a conocer su decisión.

La ahora ex secretaria subrayó que su determinación responde a la convicción de continuar con el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación desde la organización partidista. “Nos mueven los principios del Humanismo Mexicano y la convicción de seguir organizándonos para que la transformación continúe”, señaló.

En su mensaje, Montiel también dedicó palabras de agradecimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Sheinbaum Pardo por la confianza depositada en ella durante su paso por la administración pública.

“Con gratitud por la confianza del licenciado Andrés Manuel López Obrador y de la primera mujer presidenta, cierro esta etapa con la satisfacción del deber cumplido”, escribió.