Relacionan otra funeraria con crematorio ‘Plenitud’, van 8

• Se tiene un avance de 204 personas identificadas, lo que representa un 52.8 %

Como resultado del trabajo exhaustivo y constante que la Fiscalía General del Estado mantiene en torno al caso “Plenitud”, recientemente se encontró relación con una nueva funeraria que también ofrecía sus servicios con el uso del crematorio.

Se trata del establecimiento “Monte de los Olivos”, el cual se suma a “Luz Divina”, “Camino al Cielo”, “Latinoamericana”, “Milagros”, “Protecto Deco”, “Del Carmen” y “Paraíso”, por lo que ya son ocho las funerarias ligadas al hecho registrado el pasado 26 de junio, en el que se localizaron 386 cuerpos.

Además, el trabajo conjunto y coordinado de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses y de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos de Peligro, contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, han derivado en la identificación de 204 personas, lo que representa el 52.8 por ciento de avance.

Además, se han tomado diversas muestras para que sean analizadas por laboratorios especializados que ayuden a la creación de perfiles genéticos que aporten a su pronta individualización.

De igual manera, se han recibido 127 denuncias por el delito de fraude en contra de quien o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General del Estado, a través de Servicios Periciales, SEMEFO, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y la Fiscalía de Distrito Norte, refrenda su compromiso de mantener ininterrumpidos los trabajos para lograr la identidad de las personas localizadas en dicho crematorio, así como de continuar brindando atención integral a los deudos afectados que así lo soliciten.