Registró Vialidad 15 accidentes en Año Nuevo, 3 lesionados y 3 detenidos por ebriedad

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), César Komaba Quezada dio a conocer que durante la noche de Año Nuevo se registraron 15 accidentes viales en la ciudad de Chihuahua, dejando como resultado 3 personas lesionadas.

Asimismo, señaló que fueron detenidas 3 personas por conducir en estado de ebridad y que afortunadamente no se registraron fallecimientos por accidentes viales.

Previamente destacó que para los operativos de vigilancia en Año Nuevo se destinarían 53 elementos de Movilidad por turno.

Cabe señalar que durante la noche del 24 de diciembre se registraron 15 accidentes con 3 personas lesionadas y 3 detenidos por ebridad.

Además, el 25 de diciembre se reportaron 3 accidentes viales por lo que el subsecretario consideró que fue una Navidad tranquila en la capital.