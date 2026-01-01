Registra estado de Chihuahua las primeras lluvias de 2026

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que esta mañana se registraron las

primeras lluvias del presente año en diversos municipios del estado, mismas que estuvieron

acompañadas de un ambiente de frío a fresco por la mañana.



Dichas condiciones fueron generadas por una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera

en combinación con la corriente en chorro subtropical, fenómeno que dejará de afectar a

territorio chihuahuense en las próximas horas.



Las lluvias más significativas se presentaron en Bocoyna y Janos con acumulados de 4.4 milímetros

(mm), seguidas por Matachí con 2.6 mm y Ascensión con 2.2 mm.



También hubo precipitaciones ligeras en Riva Palacio, Casas Grandes, Guachochi, Gómez Farías,

Ahumada, Temósachic, Moris, Namiquipa, Bachíniva, Maguarichi, Chihuahua y Cuauhtémoc.



Las temperaturas máximas y mínimas oscilaron entre los 27 y 0 grados centígrados (°C), con los

valores más bajos en localidades como San Juanito, Creel y El Vergel.



Para esta tarde se prevé un ambiente cálido, con cielo de mayormente despejado a parcialmente

nublado.



Se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que podrían superar los 55

km/h en Juárez y Guadalupe, así como los 45 km/h en municipios de las regiones norte, noroeste

y centro del estado.



Se pronostican lluvias aisladas a dispersas Juárez, Ahumada, Guadalupe, Janos, Madera,

Buenaventura, Gómez Farías, Temósachic, Namiquipa, Guerrero, Moris, Ocampo, Maguarichi,

Cuauhtémoc, Chihuahua, Casas Grandes, Bocoyna, Chínipas,

Guazapares, Urique, Guachochi y Coyame.



Además podrían presentarse lluvias ligeras de 0.1 a 2 mm y posible caída de aguanieve o nieve la

madrugada del viernes en Madera, Ocampo, Bocoyna y Guachochi.



El 2 de enero un frente frío ubicado en el sur de Estados Unidos, en interacción con la corriente

en chorro subtropical y una línea seca sobre Coahuila, favorecerá un ambiente de muy frío a frío

por la mañana y templado a cálido por la tarde.



Se prevén rachas de viento superiores a 55 km/h en Juárez y Guadalupe, con posible formación

de tolvaneras.



Este sábado el frente frío número 26 se aproximará a la frontera norte del país, y mantendrá

ambiente de muy frío a frío por la mañana y templado a cálido por la tarde.