Registra Chihuahua 44% menos víctimas desde 2021

– En lo que va de 2026 se contabilizan 850 víctimas de homicidio, lo que representa 665 menos que al inicio de la actual administración.

Como resultado de la estrategia integral de seguridad implementada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, Chihuahua mantiene una reducción sostenida en el delito de homicidio, al registrar una disminución del 44 por ciento en el número de víctimas desde 2021.

De acuerdo con las cifras oficiales, durante 2021 se contabilizaron 1,515 víctimas de homicidio, mientras que en lo que va de 2026 la cifra es de 850 víctimas, lo que representa 665 víctimas menos en comparación con el inicio de la administración estatal.

La evolución anual refleja una tendencia favorable en la incidencia de este delito:

* 2021: 1,515 víctimas.

* 2022: 1,163 víctimas.

* 2023: 1,275 víctimas.

* 2024: 1,248 víctimas.

* 2025: 1,103 víctimas.

* 2026: 850 víctimas.

Estos resultados son producto de una estrategia basada en inteligencia, despliegue operativo, fortalecimiento tecnológico a través de la Plataforma Centinela y la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno para combatir a los grupos generadores de violencia.

La SSPE destacó que la reducción sostenida en el delito de homicidio responde también al fortalecimiento de las capacidades institucionales, la atención focalizada en zonas prioritarias y el desarrollo de operativos estratégicos que han permitido debilitar las estructuras delictivas en distintos municipios del estado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de prevención, investigación y combate a la delincuencia, con el objetivo de mantener esta tendencia a la baja y seguir construyendo condiciones de paz y seguridad para las familias chihuahuenses.