Beneficia Secretaría de Salud a más de 450 personas durante la Feria de la Salud en la Plaza de Armas

La Secretaría de Salud concluyó la Feria de la Salud en la Plaza de Armas de la ciudad de Chihuahua, con un total de 457 servicios preventivos gratuitos.

Durante la jornada se efectuaron 378 pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y hepatitis C, además de 50 determinaciones de grupo sanguíneo efectuadas por personal del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.

Dentro de los módulos de Nutrición y Orientación sobre Enfermedades Ginecológicas se atendió a 29 personas, de las cuales 20 recibieron orientación nutricional y nueve fueron atendidas en el módulo de enfermedades ginecológicas.

Como parte de las acciones preventivas se aplicaron 19 vacunas contra hepatitis B, 22 contra tétanos y difteria (TD), 18 contra sarampión y rubéola (SR) y dos de tétanos, difteria y tosferina acelular (Tdpa).

Se efectuaron actividades relacionadas con la salud bucal, prevención de adicciones, activación física; prevención de sobrepeso, obesidad y de infecciones de transmisión sexual; detecciones de glucosa, hipertensión arterial y aplicación de cuestionarios de salud mental y de factores de riesgo.

Estas acciones fueron coordinadas por el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA, e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), el Distrito de Salud Chihuahua No. 1, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Pensiones Civiles del Estado (PCE), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

También participó el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), personal del Programa de Prevención y Atención de las Adicciones y del Programa Estatal de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual y Hepatitis C.