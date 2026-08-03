Canacintra evaluará daños en empresas por apagones

Sergio Gramer Quiñonez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dio a conocer que se está dando una recolección de datos con sus agremiados con el fin de saber los daños y costos que han arrojado los apagones, señala que se busca una atención en el tema con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Tenemos algunos reportes de fallas de energía eléctrica, de hecho, nuestros afiliados se han acercado con un servidor por el caso de que presentan hasta dos o cuatro apagones en la industria y esto afecta, no nada más al tema de productividad sino al tema de comodidad”, comentó.

El uso de la energía es indispensable para la industria y han ahorrado en algunos casos la energía, pero el líder de la industria resaltó que es necesario que se dé el apoyo por parte de la CFE.

“Estamos en un tema de estar hablando con cada uno de los afiliados para conocer un poco más en detalle, del daño que ha surgido ya que en algunos casos las maquinas se dañan debido a los picos de energía que se dan”, comentó.