Presentan la Guía de la Industria Chihuahua Capital 2026

Esta mañana el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José de Jesús Jordán Orozco y el presidente de la Cámara Nacional de la industria de la Transformación (Canacintra) Sergio Gramer Quiñónez dieron a conocer la Guía en la Industria Chihuahua Capital 2026.

Este es un proyecto trabajado de la mano de la industria y proyectos de gran magnitud para el sector y en ella se da

“Esta es un esfuerzo que capaciparon varios organismos del ecosistema que trabajan diariamente por el desarrollo económico de nuestro municipio, por supuesto y planas, queta de innovación, Provech, sihua y toda la agencia estatal de desarrollo energético y otros más otros organismos más que estuvieron aportando información”, comentó Jordán.

La Guía industrial una información sobre empresas, sectores, capacidades industriales para fortalecer la competividad y promover la poduría local y generar, por supuesto nuevas oportunidades de negocio estará disponible en la página de Canacintra, gobierno municipal y la dirección de desarrollo económico.

Chihuahua es uno de los estados industriales más importantes de México, esta será una guía donde podrán conocer, la fortaleza en la industria de manufactura, la capacidad de talento, que es una o de como mayor virtud.