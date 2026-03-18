Regidurías, Plan B y “duendes machistas”-“Encuesta” irrisoria-Cónclave verde-LeBarón se promociona

Con la iniciativa del llamado Plan B electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum ya en manos del Senado, en donde uno de los puntos destacados que la inquilina de Palacio Nacional pretende impulsar es la reducción en el número de regidurías en los Cabildos, esta tarde en la ciudad de Cuauhtémoc se llevará a cabo otra audiencia pública de las que organiza el Congreso del Estado, en donde se analiza precisamente la iniciativa a nivel local que pretende que la elección de regidores sea a través del voto ciudadano, propuesta realizada por la bancada de Morena y que ha sido polémica entre los legisladores locales, debido a que por un lado argumentan que se prioriza la democracia, pero por el otro se refuta que sería un encarecimiento tremendo de la elección y además se generaría un caos debido a que todos y cada uno de los 67 municipios del estado, tienen características poblacionales y de extensión territorial bastante diversas. Es así que para escuchar las propuestas ciudadanas y de liderazgos políticos, hoy a las 17 horas se llevará a cabo la tercera audiencia pública en esta materia, luego de las que ya se realizaron en días pasados en Juárez y Chihuahua capital.

Por cierto, y a propósito del mentado Plan B de Claudia Sheinbaum, quién sabe si lo hicieron por ineptitud o de plano por mala leche, pero el principio de paridad se les olvidó a los creadores del documento que ayer arribó al Senado. Fue la propia presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, quien denunció que un “duende machista” se metió a la redacción de la iniciativa presidencial y borró de un tajo la lucha de décadas que se cristalizó de manera constitucional en el 2019. Anoche mismo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció el tremendo error, sin embargo, quedó demostrado que cuando se pretende legislar con el hígado, hasta se olvidan del discurso, la narrativa y lo peor, hasta de la Constitución.

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Otra situación que ayer pareció chiste, pero es anécdota, es un mensaje de texto que comenzó a circular en miles de teléfonos móviles que muestra los resultados de una supuesta encuesta, misma que lo único que provocó fue risas y hasta asombro. Resulta que ahí señalan que en primer lugar aparece ni más ni menos que Xóchitl Gálvez, sí, la excandidata presidencial que nada tiene que ver con la elección local, y que además, los “genios” creadores del SMS afirman que trae un apoyo del 110 por ciento. A decir de la bromita, ya después de ella aparecen los verdaderos suspirantes, como lo son el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña; el fiscal General César Jáuregui; el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Alfredo Chávez y el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafa Loera. Así de creíbles las “encuestas” que sueltan un día sí y el otro también para buscar generar expectativas, y falsos supuestos, en el electorado.

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Si de encuestas hablamos, y en medio del pleito interno que se trae el senador morenista Juan Carlos Loera con el grupo Coyoacán que lidera la secretaria del Bienestar de la 4T, Ariadna Montiel, en donde la principal disputa es la candidatura de Morena a la alcaldía de Juárez, ayer el legislador presumió el resultado de la más reciente encuesta de RUBRUM, en donde él aparece en primer lugar con el 44.8 por ciento de las preferencias, mientras que la favorita de Montiel y los suyos, la delegada del Bienestar en el estado, Mayra Chávez, se ubicó en segundo lugar con el 27.3 por ciento. Por lo que Loera de la Rosa, ni tardo ni perezoso, publicó dicha encuesta en sus redes sociales para picarles la cresta a sus adversarios políticos y de paso afirmar que “el pueblo es sabio”.

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Y como la chamba electoral anda a mil por hora, el que ayer fue convocado por el coordinador nacional del partido Verde en esa materia, Arturo Escobar y Vega, es el dirigente estatal del PVEM, Octavio Borunda, el cual acudió al encuentro en el que también estuvieron otros dirigentes del partido del tucán en entidades del noroeste y occidente del país, precisamente para afinar la estrategia electoral de cara al proceso que tendrá su clímax el primer domingo de junio del 2027, pues aunque a nivel federal el Verde irá sí o sí en alianza con Morena, a nivel local es otra historia, ya que los resultados del 2024 les demostraron que en Chihuahua pueden solos, y pueden bien.

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Así que en ese tenor de lo que será el proceso electoral del 2027, el que ayer fue captado en plena calle Victoria mientras grababa una especie de promocional, con eso de que hace algunas semanas se destapó como aspirante a la gubernatura, es el activista Julián LeBarón, uno de los líderes de esa comunidad mormona que tiene su sede allá en la región noroeste del estado. El susodicho fue visto junto a las letras de “Chihuahua” que están colocadas en medio de la calle en mención, en lo que pareció ser la grabación de un spot con el que pretende hacer su luchita.