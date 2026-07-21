Refuerzan seguridad en Chihuahua con más células BOI tras sumar 22 homicidios en julio

Ante el incremento en los hechos violentos registrados durante julio, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) anunció el reforzamiento de los operativos de vigilancia con la incorporación de entre 14 y 15 células adicionales de la Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI), las cuales permanecerán activas durante el resto del mes.

El comisario Julio Salas González, en rueda de prensa informó que el despliegue extraordinario comenzó la noche del lunes y contempla patrullajes en distintos sectores y horarios de la ciudad, con la participación coordinada de policías municipales, elementos del Ejército y de la Agencia Estatal de Investigación.

“Cerca de 14, 15 BOI extras vamos a salir a patrullar en la ciudad en diferentes horarios. A partir del día de ayer en la noche y van a permanecer durante todo el cierre del mes”, señaló.

El jefe policiaco explicó que el reforzamiento responde a los recientes hechos de violencia registrados en la capital, al considerar que las circunstancias requieren acciones excepcionales.

Salas González indicó que la mayor presencia de corporaciones en las calles permitirá brindar condiciones para que las áreas de investigación desarrollen su trabajo y obtengan resultados en las próximas semanas, particularmente en materia de detenciones y cumplimiento de órdenes de aprehensión.

“El hecho de que salgan más policías, más militares y más elementos de la Agencia da tiempo a la otra parte de la investigación. Esta semana tendrán que salir resultados positivos en relación con cateos y órdenes de aprehensión”.

Durante la presentación Salas González, reveló que julio acumula 22 homicidios dolosos en la ciudad de Chihuahua, cifra que incluso podría aumentar, ya que al corte presentado aún faltaban por incorporarse dos eventos ocurridos durante la noche anterior.