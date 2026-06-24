Refuerzan operativo de búsqueda para localizar a presidente seccional de Madera

Juan Carlos Portillo, Fiscal Zona Occidente señaló que aún continúan la búsqueda del presidente seccional de Madera, Octavio Moncada Leyva quien lleva cinco meses desaparecido.
La semana pasada se dio una intervención, tres días junto con la comisión local de búsqueda y estuvo cerca de 30 personas con binomios caninos en diferentes puntos de interés en búsqueda del presidente y una pareja que trabajan en el gremio ganadero.
“Nunca descartamos que aparezca con vida”, comentó, señalando que no se han rendido en operativos.
En este punto de situaciones hay muchos indicios y se buscan en todo, la familia colabora con datos que se han ido incorporando.
El presidente seccional desapareció desde el 6 de enero de este año y hay una recompensa de 200 mil pesos a quien, de información útil y veraz para dar con Octavio Moncada Leyva originario de Las Varas, Madera.