Refuerzan estrategia contra homicidios en Chihuahua; intensificarán revisiones en centros de rehabilitación

Tras concluir junio con 25 homicidios dolosos, las corporaciones de seguridad modificarán su estrategia operativa durante julio con el objetivo de contener la incidencia de estos delitos en la capital, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas.

El funcionario señaló que el cierre de junio refleja una tendencia positiva en comparación con periodos anteriores; sin embargo, reconoció que la instrucción del alcalde Marco Bonilla es implementar nuevas acciones para evitar que el número de homicidios aumente durante el presente mes.

“Cerramos con 25 homicidios en el mes. Eso es un reflejo claro también de una incidencia positiva”, expresó, aunque enfatizó que la meta sigue siendo que no se registren hechos de este tipo en la ciudad.

Salas explicó que cerca del 90 por ciento de los homicidios registrados en la capital mantienen relación con actividades vinculadas a la compra y venta de narcóticos, por lo que las autoridades reforzarán las acciones focalizadas en ese ámbito.

Como parte de la nueva estrategia, acordada durante la Mesa Regional de Seguridad tras analizar los indicadores delictivos, se incrementarán las intervenciones en centros de rehabilitación, al pasar de operativos esporádicos a dos revisiones por semana.

El objetivo, detalló, será verificar las condiciones de estos establecimientos y detectar si entre las personas internadas existen individuos con órdenes de aprehensión pendientes, particularmente por delitos relacionados con homicidio.

Asimismo, continuará el operativo de inspección a motocicletas, una acción que, dijo, seguirá siendo prioritaria debido a su relevancia en diversas investigaciones, además de mantenerse la coordinación con la Agencia Estatal de Investigación y el resto de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Finalmente, el director destacó que, al comparar el acumulado de homicidios de enero a julio con el mismo periodo del año anterior, la capital registra 29 eventos violentos menos, cifra que consideró un indicador favorable, aunque insistió en que las autoridades buscarán mejorar los resultados durante el segundo semestre del año.