Aprueban proyecto de dictamen para obligar al Estado a crear un sistema público de indicadores de desempeño de sistemas de justicia cívica

Las y los diputados de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil del Congreso local, aprobaron el proyecto de dictamen que establece la obligación al Poder Ejecutivo a crear y manejar un sistema público de indicadores de desempeño de los sistemas de justicia cívica.

Este documento busca reformar los artículos 26 y 104 de la Ley Estatal de Justicia Cívica para quedar de la siguiente manera:

Artículo 26. …

El nombramiento de juezas y jueces cívicos deberá cumplir los principios de transparencia, paridad de género y no discriminación. Sus perfiles y los de quienes resulten no idóneos deberán publicarse en el portal oficial correspondiente.

Para las demás personas que laboren en los Juzgados Cívicos, serán los Ayuntamientos, o en su caso el Estado, quienes establezcan dentro de sus reglamentos y demás disposiciones normativas, los procedimientos de ingreso.

Artículo 104. …

Este órgano colegiado, deberá de crear y manejar un sistema público de indicadores de desempeño de los sistemas de justicia cívica, que deberá evaluar al menos los indicadores de acceso, equidad, eficiencia, tiempo de resolución, género y zonas rurales. Del mismo, deberá elaborarse y publicarse un informe semestral con estos datos.

El Consejo, deberá de sesionar ordinariamente, por lo menos una vez cada seis meses. Podrá convocarse a sesiones extraordinarias, cuando exista algún asunto que, por su naturaleza, deba atenderse a la brevedad, o cuando sus integrantes así lo dispongan.

Además de esto, se aprobó en sentido positivo, la iniciativa que pretende reformar el artículo 74 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, a fin de establecer la atención médica gratuita en unidades de seguridad pública o privada más cercanas, para las y los integrantes de las instituciones de seguridad pública, lesionados en cumplimiento de su deber.

Cabe mencionar que, en esta reunión de trabajo estuvieron presentes las y los legisladores: Nancy Frías en su calidad de presidenta, Irlanda Márquez como secretaria, así como vocales: Octavio Borunda, Arturo Medina, Pedro Torres, Elizabeth Guzmán y Xóchitl Contreras.