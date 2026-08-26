Refuerza SSPE presencia policial con 60 elementos e inicia operativo en San Juanito

– Despliegue operativo será interinstitucional con presencia de la AEI, Guardia y Defensa Nacional

Por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez, 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), desplegaron un robusto operativo de seguridad, e iniciaron formalmente un esquema de coordinación interinstitucional en la localidad de San Juanito, municipio de Bocoyna, con el firme objetivo de fortalecer la tranquilidad y salvaguardar la integridad de las familias de la Sierra Tarahumara.

El despliegue dio comienzo a las 11:40 horas de este miércoles 26 de agosto de 2026, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía General del Estado.

La estrategia conjunta contempla la implementación de recorridos de prevención, vigilancia y disuasión del delito en las avenidas principales, accesos, caminos de terracería y rutas adyacentes del municipio de Bocoyna, con la participación de elementos de la Subsecretaría de Estado Mayor, Subsecretaría de Inteligencia y la Subsecretaría de Despliegue Policial.

Por parte de la Guardia Nacional se cuenta con un apoyo de 18 elementos; 16 de la Agencia Estatal de Investigación y 8 elementos más por parte de la Defensa.

Asimismo, se llevan a cabo reconocimientos pedestres en zonas de difícil acceso topográfico, ampliando la cobertura operativa y la capacidad de reacción inmediata en toda la red carretera regional.