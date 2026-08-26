Enrique Inzunza deja el grupo parlamentario de Morena en el Senado; ejercerá el cargo como “independiente”

Enrique Inzunza informó que decidió separarse del grupo parlamentario de Morena para ejercer su cargo como senador de la República de manera independiente y conforme a la rectitud de sus deberes.

En una misiva en redes sociales, el legislador refirió que es abogado de sí mismo y ejerce su propia defensa amparado en su probidad profesional y mi honestidad personal.

Por lo tanto, no dará elementos a la derecha ni a nadie, para que se pretenda cuestionar el movimiento de Morena, que representa las causas de los más humildes y laboriosos.

El legislador, ahora independiente, expuso que desde hace cuatro meses se le ha hecho objeto de una campaña, la cual denominó “feroz”, de calumnias y diatribas, luego de que la oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos difundiera imputaciones que resaltó como falsas.

“Sin aportar hasta el día de hoy una sola prueba, un instrumento de lawfare, con imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento, a la sazón del escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua, en especial, de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuya denuncia encabecé desde la tribuna del Senado, para solicitar que se deslindaran responsabilidades de las personas participantes, nacionales y extranjeras, en esa grave vulneración de nuestro orden constitucional”, indicó.