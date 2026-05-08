Refuerza SSPE operativos contra arrancones; aseguran siete vehículos en Chihuahua

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad vial y prevenir conductas de riesgo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, realizó un operativo especial contra vehículos “carrereros” en distintos puntos de la ciudad de Chihuahua.

El despliegue fue encabezado por elementos de la Subsecretaría de Movilidad, quienes efectuaron recorridos y filtros de vigilancia en zonas norte y sur de la capital, logrando el aseguramiento de siete vehículos por participar en carreras sobre la vía pública y por conducir a exceso de velocidad.

Durante el operativo fueron asegurados automóviles de distintas marcas y modelos, entre ellos unidades tipo Audi, Volkswagen, Ford y Mustang, algunas de las cuales además presentaban irregularidades como falta de documentación, placas ocultas o modificaciones no permitidas.

Asimismo, los oficiales emitieron 10 infracciones por diversas faltas al reglamento de tránsito, entre ellas polarizado excesivo, ausencia de placa delantera y obstrucción de matrículas.

La SSPE destacó que este tipo de acciones buscan inhibir prácticas que ponen en riesgo tanto a conductores como a peatones, especialmente aquellas relacionadas con arrancones y conducción temeraria en vialidades públicas.

Finalmente, la dependencia reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad y respetar los límites de velocidad, recordando que la prevención y la cultura vial son fundamentales para proteger la vida de todas y todos.