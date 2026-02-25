Refuerza SSPE operativo estratégico en Guadalupe y Calvo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, desplegó, por instrucciones del Secretario Gilberto Loya, un operativo especial en el municipio de Guadalupe y Calvo, y zonas cercanas, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y garantizar condiciones de seguridad para la población y las actividades productivas de la región.

El operativo contempla acciones coordinadas de vigilancia, patrullaje preventivo, control de accesos y apoyo ciudadano, integrando a elementos de la Policía Estatal, en coordinación con la Guardia y la Defensa,

Estas labores se realizaron principalmente en el poblado de Atascaderos y comunidades aledañas, donde pobladores del sector señalaron que no han sido testigos de algún enfrentamiento entre civiles.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso con Chihuahua y continuará implementando acciones firmes y coordinadas para garantizar la tranquilidad de las y los chihuahuenses.