Refuerza SSPE operativo en Guachochi con fuerzas especiales

Como parte de las acciones permanentes de disuasión y prevención del delito, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Fuerza Especial SWAT y el Grupo Especial de Detectives, mantiene un despliegue operativo en el municipio de Guachochi, con el objetivo de rastrear objetivos prioritarios y fortalecer la presencia institucional en la región serrana.

Este despliegue se realiza en coordinación interinstitucional entre la Subsecretaría de Estado Mayor, con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes de manera conjunta llevan a cabo recorridos de vigilancia, acciones de proximidad social y labores de investigación para la localización de generadores de violencia.

Las tareas operativas se desarrollan de forma constante y estratégica, priorizando la atención a zonas de difícil acceso, así como el fortalecimiento del control territorial, lo que permite inhibir conductas delictivas y brindar mayor seguridad a las comunidades de la región.

Además, el operativo cuenta con apoyo aéreo mediante uno de los helicópteros de la Policía del Estado, así como con el uso de aeronaves no tripuladas (drones), herramientas que permiten ampliar el rango de cobertura, optimizar la vigilancia y reforzar la seguridad del personal desplegado en tierra.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el titular de la SSPE, Gilberto Loya, orientada a garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y combatir de manera frontal a los principales generadores de violencia en la zona serrana, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.