Refuerza Gobierno Municipal seguridad en la Secundaria Técnica 32 con vigilancia y acciones preventivas

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2026.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), reforzó acciones preventivas y de vigilancia en la Secundaria Técnica 32, ubicada en la colonia Dale, para brindar mayor seguridad a las y los adolescentes que ahí estudian.

El Departamento de Prevención Escolar de la DSPM realizó pláticas dirigidas al alumnado sobre prevención de la violencia, bullying, acoso escolar, prevención del suicidio y riesgos asociados al uso de vapeadores, buscando fortalecer la cultura de la prevención.

Asimismo, se instaló un remolque C2M equipado con cámaras conectadas al Centro de Monitoreo de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU) para mantener vigilancia permanente en las inmediaciones del plantel.

De igual manera, se reforzaron los recorridos preventivos por parte de elementos de la Policía Municipal en los alrededores de la escuela y en el parque El Caliche, espacio donde comúnmente se reúnen adolescentes al término de las clases.

Estas acciones fueron gracias a una reunión previa que tuvieron personal de la DSPM y representantes del plantel, donde analizaron diversas problemáticas detectadas en el entorno escolar y establecieron estrategias conjuntas para atenderlas de manera oportuna e integral.

Directivos del plantel manifestaron su agradecimiento a la DSPM por la pronta respuesta y la implementación de acciones integrales enfocadas en la seguridad, prevención y protección de toda la comunidad escolar.