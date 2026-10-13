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Refrenda Luis Aguirre compromiso de fortalecer el modelo de seguridad en Chihuahua

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Aguirre, refrendó su compromiso de fortalecer el modelo de seguridad en Chihuahua, dar continuidad al trabajo institucional y consolidar las capacidades operativas para responder de manera más eficaz a los retos que enfrenta la entidad.

Tras asumir la titularidad de la Secretaría el pasado viernes, Aguirre agradeció a la gobernadora Maru Campos la confianza depositada en él y señaló que asume esta responsabilidad con orgullo, humildad y plena conciencia del compromiso que representa servir a las familias chihuahuenses.

“La seguridad pública exige trabajo permanente, disciplina, preparación y una profunda vocación de servicio”, expresó el secretario, al destacar que los resultados dependen del profesionalismo, la coordinación y el compromiso de las mujeres y los hombres que integran las instituciones de seguridad.

Asimismo, reconoció la labor de los subsecretarios y del personal operativo y administrativo de la SSPE, y llamó a mantener el trabajo conjunto para fortalecer las instituciones y mejorar las condiciones de seguridad en el estado.

Aguirre cuenta con trayectoria en distintas áreas de investigación criminal y seguridad pública en los ámbitos municipal, estatal y federal. Además, durante su paso por la Subsecretaría de Estado Mayor de la SSPE, participó en el desarrollo de capacidades institucionales y en la incorporación de herramientas tecnológicas y de inteligencia para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad.

En este contexto, reiteró que el fortalecimiento del modelo de seguridad requiere mantener la evolución de las capacidades policiales, impulsar la coordinación entre instituciones y aprovechar los recursos disponibles para mejorar la atención a la ciudadanía.

El secretario reafirmó que su gestión estará orientada a dar continuidad a las acciones que han contribuido al desarrollo de la corporación, fortalecer el trabajo de sus integrantes y mantener como prioridad la protección de las familias chihuahuenses, con el objetivo de avanzar hacia un estado más seguro.

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