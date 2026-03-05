Reforma electoral presidencial no tiene sanciones para partidos o candidatos coludidos con el crimen: Diputados federales del PAN

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), José Elías Lixa afirmó que la iniciativa presidencial en materia de reforma electoral “deja fuera de su propuesta el tema central, el crimen organizado en las elecciones, el financiamiento público sucio por actividades del narcotráfico y el “huachicol fiscal”.

“El gobierno decidió mirar hacia otro lado”, aseguró en conferencia de prensa acompañado de diputados de su bancada. Lixa adelantó que “esta reforma electoral no tendrá un sólo voto del PAN, no vamos a concederle al régimen absolutamente un centímetro que busque quitarle derecho a la ciudadanía y que no toque y no combata al crimen organizado”.

“Mientras el crimen organizado sigue mostrando todo su poderío, incluye municipios como el caso reciente de Tequila o en estados, hay que decirlo, como Sinaloa, Tamaulipas, Baja California y Tabasco, el gobierno no los menciona por algo será”, comentó.

El líder de los diputados del PAN consideró que “dan la razón a quienes han afirmado que en realidad son socios de estructura territorial e incluso partidista y de elecciones”.

“No hay ningún tipo de sanción para partidos políticos que se coluden con el crimen, no hay unidad de elecciones cuando el crimen invada las urnas quitándole el derecho a la ciudadanía, es decir, hacen como que cambian todo para que todo siga igual”, apuntó.

Lixa comentó que “esta iniciativa no es producto del consenso de las fuerzas políticas, incluso por lo que ha trascendido ni siquiera de las fuerzas políticas aliadas”.

“Nace de las contradicciones y de las incongruencias del régimen desde su origen, desde la creación de una comisión opaca que implicó el derroche de recursos públicos, nula transparencia, cero conclusiones y la cual ha sido sumamente claro el PAN en denunciar desde su origen”, enfatizó.

Se le preguntó a Lixa si presentó su propuesta en la reunión que sostuvo hoy en la Junta de Coordinación Política con el resto de los coordinadores, por lo que aclaró que lo ha hecho desde hace varios meses y en distintos foros.

“El tema fue el aviso de que finalmente esa iniciativa que era leyenda urbana, es decir, que todos conocían pero nadie había visto, por fin sí llegó después de meses y más de diez fintas que ya llegaba a la cámara y hablamos las coordinaciones, al menos puedo decir que en esa reunión de respetar por lo menos los plazos legales que establece la norma, fue exclusivamente el tema”, aclaró.