Reforma electoral carece de sentido si no se frena la influencia del crimen organizado: Jorge Soto

El diputado y vocero del PAN en Chihuahua, Jorge Soto, advirtió que la discusión de una reforma electoral en México carece de sentido si antes no se atiende el problema de fondo: la influencia del crimen organizado en la política y en los procesos electorales del país.

Lo anterior, luego de que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral de la Cámara de Diputados convocaran a una reunión extraordinaria para dictaminar la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con la intención de llevarla al pleno apenas siete días después de su presentación.

La propuesta contempla un recorte del 25% al financiamiento público de los partidos políticos, la reducción del Senado de 128 a 96 integrantes mediante la eliminación de plurinominales, ajustes salariales a funcionarios electorales y cambios en la integración de la Cámara de Diputados.

“La postura de Acción Nacional es clara: no podemos discutir una reforma electoral mientras el crimen organizado siga influyendo y controlando parte de la política mexicana”, señaló Soto.

Por ultimo, el legislador lamentó que la iniciativa del oficialismo no contemple medidas para blindar los procesos electorales frente al narco, lo que aseguró, debería ser una condición básica si realmente se pretende garantizar elecciones libres, seguras y con plena legitimidad democrática.