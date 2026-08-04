Recuperan Policías Investigadores cuatrimoto robada en Guachochi

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), recuperaron una cuatrimoto de la marca Yamaha, modelo 2017, color negro con azul, que contaba con reporte de robo en el municipio de Guachochi.

La intervención derivada de los trabajos realizados por el Personal Investigador para el esclarecimiento de delitos patrimoniales, dio como resultado que ayer, durante un recorrido sobre la carretera Guachochi–Yoquivo, los agentes localizaron el vehículo abandonado a la altura de la localidad de Agua Blanca.

Tras verificar sus números de identificación en las diferentes plataformas de búsqueda, confirmaron que se trataba de la misma unidad que fue reportada como robada el día 02 de agosto del presente año en el citado municipio.

La cuatrimoto fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes y realizará las diligencias necesarias para su posterior entrega al legítimo propietario.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, refrendan su compromiso de investigar y perseguir los delitos patrimoniales, así como de trabajar de manera permanente en la recuperación de bienes para restituir el patrimonio de las víctimas.