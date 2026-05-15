Recupera Fiscalía de Distrito Zona Centro 94% de vehículos reportados robados

La Coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos, pide a la ciudadanía no dejar las llaves puestas o hasta el automóvil encendido, con el pretexto de “no tardo”

Durante abril del año en curso, la Unidad Especializada en Investigación de Robo de Vehículos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, en la ciudad de Chihuahua, recuperó 49 automotores reportados robados, y recibió 38 denuncias por este ilícito.

Al respecto, la Coordinadora de la Unidad, Yahaira Domínguez Núñez, recalcó que es primordial que las personas no dejen el automóvil estacionado con las llaves puestas, ni mucho menos encendido, bajo la excusa de “no me tardo en regresar”.

Lo anterior, ya que en los últimos meses se ha detectado una alta incidencia de conductoras y conductores quienes, con el pretexto de que el carro está frente a la casa, o van a entrar rápido en una tienda de conveniencia, han hecho exactamente eso.

Ante ello, pidió no confiarse, pues hay delincuentes que detectaron ese comportamiento, en ciertas zonas, y se dedican a aguardar un descuido para robar el vehículo.

No obstante, enfatizó que gracias a la estrecha colaboración interinstitucional que se tiene con la Policía Municipal, y la tecnología disponible para rastrear el movimiento de las unidades, con plataformas como Escudo Chihuahua y Centinela, la gran mayoría de las unidades, son recuperadas.

“Tenemos un porcentaje promedio del 94% en vehículos recuperados”, observó.

Respecto a los meses anteriores, dio a conocer que, en enero de 2026, se denunciaron 28 automotores sustraídos, y se recuperaron 37, en febrero se reportaron 28 y se recuperaron 41, y en marzo fueron denunciados 35, y se recuperaron 33.

Hasta la primera semana de mayo se habían reportado 12 vehículos robados, así como nueve recuperados.