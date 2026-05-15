Pedro Sola cae en un bache y termina hospitalizado: éste es su estado de salud

Pedro Sola, querido conductor de Ventaneando, sufrió un accidente que lo llevó al hospital y causó preocupación entre sus seguidores.

El presentador compartió en sus redes sociales detalles de lo ocurrido, generando una ola de mensajes de apoyo y bromas sobre su bienestar.

Pedro Sola relató lo que pasó en Instagram

En su perfil de Instagram, Pedro Sola publicó una fotografía desde la cama del hospital y explicó:

“Me caí. No cabe duda que cuando uno envejece adquiere nuevos retos, caminar a toda prisa en la calle se vuelve deporte de alto riesgo. Afortunadamente me encuentro bien, solo requerí unas puntadas y un bolillo para el susto. Anden con cuidado”.

El conductor mostró una actitud tranquila y agradeció que el accidente no tuvo mayores consecuencias. Solo necesitó atención médica menor antes de regresar a su rutina habitual.

Un bache fue el culpable de su caída

Después de su publicación, el conductor se enlazó en vivo con Ventaneando y detalló cómo fue el incidente.

“En la mañana salí a la calle como siempre y como las calles están llenas de baches, metí un pie en el bache, llevaba mi bastón, mi bastón me detuvo, pero fui de cabeza, no me pegué tan fuerte”, comenzó a decir.

Sola ahondó que si bien el golpe no resultó grave, el problema fue que sus lentes se le enterraron en la cara.

“No quería ir al hospital (…) fuimos al Español urgencias, llamaron a un cirujano plástico para que mi carita quedara perfecta”.

Sola informó a sus compañeros del programa que, tras recibir atención médica, fue dado de alta. Por lo que ya se encuentra en su domicilio recuperándose.

Reacciones y mensajes de apoyo en redes sociales

Tras la publicación, usuarios y colegas de la industria del entretenimiento expresaron su preocupación y buenos deseos por la pronta recuperación de Pedro Sola.

Entre los comentarios, una seguidora escribió: “Que te mejores Pedrito”. Otros mensajes destacaron el cariño del público: “Cuídese mucho tío Pedrito” y “Que se recupere Pedrito”.

No faltaron las bromas relacionadas con episodios virales de la carrera del conductor. Un usuario preguntó: “¿Es mermelada McCormick?” y otro comentó: “Tío Pedrito, la mayonesa McCormick haciendo de las suyas. Recupérate pronto”.

Algunos seguidores advirtieron con humor que debe cuidarse: “Ay tío, ya cuídese, ya no está en edad de andar bailando”.

Las muestras de apoyo y los mensajes llenos de afecto reflejaron la cercanía que mantiene Pedro Sola con su audiencia, quienes siguieron atentos su estado de salud después del incidente.