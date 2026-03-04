Hombre de 32 años se quita la vida al interior de vivienda en la colonia Acacias

Un hombre de 32 años de edad fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Segunda, entre Acacias y De los Olmos, luego de que presuntamente se quitara la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron familiares quienes realizaron el hallazgo y lo encontraron suspendido dentro de la vivienda, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a los números de emergencia.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del levantamiento del cuerpo y del inicio de las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos.