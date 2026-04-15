Recupera AEI en Parral vehículo con reporte de robo en Sinaloa

Como resultado de los trabajos para combatir el robo de vehículos, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recuperaron una camioneta de la marca Volkswagen, línea Tiguan, modelo 2023, de color blanco, reportada como robada el 07 de febrero de 2024, en el estado de Sinaloa.

La acción tuvo lugar este miércoles 15 de abril, cuando los agentes ministeriales realizaron un operativo de revisión en un patio de grúas ubicado en la carretera vía corta a Chihuahua.

En dicho lugar, los policías investigadores ubicaron el referido automotor, el cual previamente había sido depositado por la Fiscalía General de la República (FGR), tras asegurarlo por alteraciones en el número de serie.

En apego a los protocolos, se verificó la serie confidencial de la unidad en las diferentes Bases de Datos, las cuales revelaron que contaba con reporte de robo vigente, por lo que fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y posterior entrega a su propietario.

Gracias a los operativos y acciones por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.