Recupera AEI en Parral Jeep Cherokee robado en Estados Unidos

Derivado de las acciones de vigilancia y disuasión del delito implementadas en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) recuperaron un automotor que contaba con reporte de robo en los Estados Unidos.

La intervención policial se efectuó este martes 12 de mayo, cuando los Agentes que patrullaban por la calle Sevilla, en la colonia Miguel Hidalgo, encontraron abandonada una camioneta marca Jeep, línea Cherokee, modelo 2012, de color blanco.

Al verificar los datos de la unidad en el Sistema Batic, este reveló que la camioneta contaba con reporte de robo vigente, con fecha del 07 de septiembre de 2023, en Álamo Gordo, Nuevo México.

El automotor fue asegurado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las diligencias correspondientes.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.