Recupera AEI en Huejotitán automóvil robado hace tres días en Parral

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, recuperaron un automóvil marca Nissan, línea Sentra, modelo 1993, de color dorado, reportado como robado el día 13 de marzo del presente año en la ciudad de Parral.

La acción policiaca tuvo lugar este lunes 16 de marzo, cuando los Agentes realizaban trabajos de investigación sobre el tramo carretero conocido como La Casita- Huejotitán, en donde encontraron abandonado dicho automotor.

En apego a los protocolos de actuación, se verificó la matrícula y el número de serie en las diversas bases de datos, las cuales confirmaron que se trataba de la unidad reportada.

Por lo anterior, se prosiguió con el aseguramiento del vehículo, el cual quedó a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y posterior entrega su propietario.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.