Recupera AEI dos automóviles con reporte de robo en Guachochi

Como resultado de una oportuna intervención por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), se logró recuperar dos automóviles momentos después de que fueron reportados robados en diversos hechos ocurridos ayer jueves 15 de enero en el municipio de Guachochi.

Los automotores recuperados son, automóvil de la marca MG, modelo 2023, de color blanco y otro de la marca Dodge, línea Charger, modelo 2016, de color blanco, los cuales fueron encontrados abandonados en diferentes sectores del citado municipio.

Ambas unidades quedaron a disposición de agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes y su posterior entrega a los propietarios.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia por parte de los elementos policiacos de esta representación social, se combate el robo de vehículos y se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.