Recorrido de Ayuso por México fue en total libertad: Segob

México. Ante la cancelación de su gira en México por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Secretaría de Gobernación informó que sus actividades en nuestro país las pudo desarrollar “en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno. En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas”.

Mediante un comunicado, la dependencia encargada de la política interior, aclaró que “en ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas. México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas, de una ciudadanía cada día más participativa”.