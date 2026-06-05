Recorre Síndica Olivia Franco la colonia Rigoberto Quiroz para supervisar servicios municipales

Como parte del programa “Sindicatura en tu Colonia”, la síndica municipal Olivia Franco realizó un recorrido por la colonia Rigoberto Quiroz, ubicada al sur de la ciudad, con el objetivo de supervisar la calidad de los servicios públicos municipales y escuchar de primera mano las inquietudes de las y los vecinos.

Durante la visita, se verificó el funcionamiento de diversos servicios que impactan directamente en la calidad de vida de los habitantes del sector. En materia de recolección de basura, se constató que el servicio opera de manera regular los días martes, jueves y sábado, a cargo de Aseo Urbano Estrada, sin reportes de incidencias por parte de la ciudadanía.

Asimismo, se revisó el sistema de alumbrado público, observando que las luminarias funcionan correctamente y que la colonia cuenta con tecnología LED, lo que contribuye a mejorar la seguridad y visibilidad en las calles.

En cuanto a seguridad pública, los vecinos señalaron que es frecuente la presencia de unidades de la Policía Municipal, situación que genera mayor tranquilidad entre las familias de la zona.

Durante el recorrido también se detectó una necesidad de atención en la infraestructura vial, por lo que la Sindicatura levantó un reporte por un bache localizado en la calle Privada 13 de Septiembre, entre las calles 23ª y 21ª, para su canalización a la dependencia correspondiente.

La Síndica Olivia Franco destacó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía para evaluar el desempeño de los servicios municipales.

“Con el programa Sindicatura en tu Colonia buscamos estar cerca de las y los vecinos, supervisando que los servicios públicos se presten de manera adecuada y atendiendo de forma puntual las áreas de oportunidad que nos señalan. Nuestro compromiso es seguir recorriendo las colonias para dar seguimiento a las necesidades de la población y contribuir a mejorar su entorno”, expresó.

Finalmente, Franco reiteró que estos recorridos forman parte de las acciones permanentes de vigilancia y evaluación que realiza la Sindicatura para fortalecer la rendición de cuentas y la calidad de los servicios municipales en la capital.