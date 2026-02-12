Reconocen a elementos de la SSPE por actos destacados en el cumplimiento del deber

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) recibieron un reconocimiento por parte del Ejército Mexicano y autoridades de los tres niveles de gobierno, con el objetivo de destacar su labor policial y los actos relevantes realizados en el cumplimiento de sus funciones.

La ceremonia de entrega de reconocimientos se llevó a cabo durante la mañana de este día en las instalaciones del 23 Batallón de Infantería, donde un total de 16 elementos de la SSPE fueron distinguidos por su desempeño efectivo y compromiso con la seguridad.

De los policías reconocidos, 10 pertenecen a la Subsecretaría de Despliegue Policial, mientras que seis más forman parte de la Subsecretaría de Movilidad, correspondiente a la Policía Vial.

El evento fue encabezado por representantes del Ejército Mexicano y contó con la participación de Amelio Rogelio Parada, director operativo de Despliegue Policial en la zona Centro-Sur, así como de Rafael Cuevas, director operativo de la Policía Vial. Asimismo, estuvieron presentes representantes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Agencia Estatal de Investigación.

Esta ceremonia se realizó en coordinación interinstitucional a través de la Mesa Operativa, instancia que también coordina en el estado a las células de la Base de Operaciones Interinstitucionales (B.O.I.).

Estas acciones, además de reconocer la valía, disciplina y profesionalismo del personal policial, fortalecen la motivación y el compromiso de las corporaciones de seguridad, y forman parte de la estrategia de Seguridad Pública impulsada por el secretario Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.