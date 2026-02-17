Reconoce SSPE labor policial con entrega de estímulos y nombramiento del Policía del Año 2025

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevó a cabo la entrega de estímulos correspondientes al tercer cuatrimestre, así como el reconocimiento al Policía del Año 2025, evento que distingue las acciones destacadas, la operatividad efectiva y la vocación de servicio de los cuerpos policiacos que diariamente trabajan por la seguridad de las y los chihuahuenses.

El evento se realizó durante la tarde del 17 de febrero en Palacio de Gobierno, en la ciudad de Chihuahua, y fue encabezado por autoridades de la SSPE, quienes dirigieron un mensaje de reconocimiento a las y los elementos que portan el uniforme con honor y que, con su labor diaria, contribuyen a construir un estado más seguro.

En total, 61 policías fueron reconocidos en sus respectivas categorías y recibieron estímulos económicos que, de manera conjunta, superan los 592 mil pesos, como parte de los esfuerzos institucionales para dignificar la labor policial y promover una actuación profesional, valiente y ejemplar.

Los reconocimientos fueron otorgados en las siguientes categorías:

• Disminución de incidencia delictiva • Mejora continua • Calidad y efectividad en seguridad vial • Contribución a la paz y seguridad penitenciaria • Policía del Año

En este marco, el Suboficial Fernando López Minjarez fue distinguido como Policía del Año 2025, y dirigió un emotivo mensaje en el que resaltó la unión, el honor y la actitud de servicio como pilares fundamentales de la función policial.

Asimismo, el evento contó con la presencia de familiares y seres queridos de las y los policías reconocidos, así como de integrantes de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia, organismo encargado de evaluar y designar a los elementos ganadores.

La ceremonia contó con la participación de la Diputada, Nancy Frías; el General de División Retirado, Ricardo Fernández Acosta, Subsecretario del Sistema Penitenciario; el Subsecretario de Movilidad, César Komaba; además de representantes del Tribunal Superior de Justicia, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Además, la subsecretaria de Administración, Susana Bazaldua, en representación del titular de la SSPE, Gilberto Loya.

Estas acciones forman parte de la estrategia de Seguridad Pública, orientada a dignificar la labor policial y reconocer el desempeño ejemplar en el cumplimiento del deber, resultados que se reflejan en la efectividad operativa en el estado de Chihuahua, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.