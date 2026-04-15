Reconoce Marco Bonilla a CANACO Chihuahua por su papel clave en el desarrollo económico de la capital

El alcalde Marco Bonilla reconoció a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Chihuahua como un aliado fundamental en el impulso a la competitividad y el desarrollo económico de la capital, destacando que el crecimiento de la ciudad se sostiene, en gran medida, gracias al esfuerzo de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Durante su participación ante el Consejo del organismo empresarial, el edil subrayó que Chihuahua Capital se posiciona actualmente en el quinto lugar nacional en competitividad, con posibilidades de avanzar al cuarto sitio, resultado del trabajo conjunto entre gobierno, iniciativa privada y sociedad.

Asimismo, resaltó que la ciudad ocupa el segundo lugar nacional en calidad de vida y se distingue por ser el municipio con menor nivel de pobreza entre aquellos con más de un millón de habitantes, de acuerdo con indicadores oficiales, lo que se traduce en mejores condiciones para las familias chihuahuenses.

Bonilla Mendoza recordó que, al inicio de su administración, la capital se encontraba en el lugar doce en competitividad y en el dieciséis en calidad de vida, lo que refleja un avance sostenido derivado de políticas públicas efectivas y una visión clara de desarrollo. En ese sentido, destacó que el Instituto Mexicano para la Competitividad ha reconocido a Chihuahua como una de las ciudades más innovadoras del país.

En materia financiera, el alcalde enfatizó que el municipio mantiene finanzas sanas y transparentes, siendo la ciudad con menor deuda per cápita a nivel nacional, con 182 pesos por habitante. Precisó que los créditos contratados han sido estratégicos, de corto plazo y destinados a obras de alto impacto, mismos que serán liquidados antes de concluir la administración.

Además, informó que el presupuesto municipal pasó de 3 mil 473 millones de pesos a más de 7 mil 300 millones, sin aumentar impuestos, lo que ha permitido fortalecer áreas prioritarias como seguridad pública, servicios, obra pública y programas sociales, sin incrementar la nómina municipal.

En materia de seguridad, destacó reducciones importantes en delitos como homicidio, robo de vehículos y robo a vivienda, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, resultado de una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado y centrada en inversión en tecnología, equipamiento y fortalecimiento policial.

Finalmente, el alcalde reconoció el liderazgo del presidente de CANACO Chihuahua, Alejandro Lazzarotto, por su compromiso con el fortalecimiento del comercio y los servicios, así como por impulsar la capacitación y el crecimiento de las empresas locales, fundamentales para la generación de empleo digno y el desarrollo sostenido de Chihuahua Capital.