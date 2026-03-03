Recibió Policía Municipal capacitación especializada de Francotirador Policial SWAT

El Policía Tercero Alan Chávez Armenta, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recibió la capacitación como “Francotirador Policial SWAT” impartida por instructores del Ejército Brasileño.

Fue Junto con 10 elementos más de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal(SSPE), que Alan reforzó capacidades tácticas y operativas con enfoque en situaciones de alto implanto, escenarios que representan gran riesgo, preparación que sin duda suma a la estrategia de la corporación

Gracias a su disciplina, compromiso, aptitudes físicas, habilidades técnicas, logró cumplir con el perfil que demanda un francotirador policial.