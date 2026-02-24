“Recibimos 80 millones de barriles de petróleo de nuestro nuevo amigo y socio Venezuela”, asegura Trump

Minutos después de las 20:00 horas, el presidente estadunidense Donald Trump se presentó ante el Congreso en pleno para ofrecer su discurso del estado de la Unión, que “será muy largo”, ya que el mismo Trump aseguró que “hay muchos temas de qué hablar”.

“Nuestra nación está de regreso”, indicó Trump al iniciar su discurso, lo que provocó aplausos de los asistentes. “Esta es la era dorada de EU”, indicó.

“Tenemos la frontera más segura de la historia”, aseveró y presumió haber disminuido la inmigración y el tráfico de drogas, particularmente fentanilo.

Tras asegurar que recibió un país en desastre económico, Trump señaló que “la inflación está en su nivel más bajo en los últimos años”, así como el precio de la gasolina y aseguró que las tasas hipotecarias son las más bajas en las últimas cuatro décadas.

“Acabamos de recibir de nuestro nuevo amigo y socio, Venezuela, más de 80 millones de barriles de petróleo”, afirmó el mandatario. “La producción de gas natural en Estados Unidos está en su nivel más alto de todos los tiempos porque cumplí mi promesa de ‘Perforar, bebé, perforar’. Hoy hay más estadunidenses trabajando que en cualquier otro momento en la historia de nuestro país, y el 100% de todos los empleos creados bajo mi administración han sido en el sector privado”, aseguró, para dar paso a presumir que se cancelaron las políticas de diversidad, equidad e inclusión.

“Somos un país de ganadores”, afirma el presidente, para después invitar al equipo estadunidense de hockey sobre hielo varonil a entrar al Congreso y mostrar la medalla de oro ganada hace unos días en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.