Recibe sentencia de 8 meses en prisión por posesión de metanfetamina

• Fue detenido en flagrancia en la colonia Chihuahua 2000

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo una sentencia condenatoria de ocho meses de prisión, dictada en contra del imputado Juan Alejandro N. D., por delitos contra la salud cometidos en 2025 en la ciudad de Chihuahua.

Los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo, fueron determinantes para que el imputado en la causa penal 2999/2025, se apegara a un procedimiento abreviado.

De acuerdo con la investigación ministerial, la noche del 27 de julio de 2025, Juan Alejandro N. D., fue detenido en posesión de 5.8259 gramos de metanfetamina, en las calles Simón Sarlat Nava y Moisés Sosa Llerves de la colonia Chihuahua 2000.

Hechos por los que fue vinculado a proceso, situación jurídica que enfrentó en libertad, hasta el pasado martes 17 de marzo, que aceptó su responsabilidad penal, solicitando la terminación anticipada de su proceso para recibir la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social Estatal Número 1.