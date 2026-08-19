Localiza FDZC a dos personas con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas, localizó sanos y salvos a Juan Antonio C. C., de 31 años de edad y a Martin O. H., de 69 años de edad, quienes contaban con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.



Por medio de la aplicación de los protocolos de búsqueda, fue posible dar con el paradero de las citas personas, hoy martes 18 de agosto.



En su declaración ante el agente de Ministerio Público, manifestaron que no fueron víctimas de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.



La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas de manera inmediata, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.