Lesley Vogel, mamá de la fallecida Hayden Panettiere, habla de su complicada relación 

Lesley Vogel recordó a Hayden Panettieretras su muerte a los 36 años y aseguró que lamenta el camino que tomó durante los últimos años de su vida.

Lesley Vogel, mamá de Hayden Panettiere , habló por primera vez después de la muerte de la actriz a los 36 años. En una entrevista telefónica para NBC News, la también actriz recordó el talento de su hija y reconoció las dificultades que enfrentó durante los últimos años de su vida.https://terrific-live-polls.web.

Lesley Vogel, la mamá de Hayden Panettiere, recuerda a su hija

En sus primeras declaraciones tras la muerte de Hayden Panettiere , Lesley Vogel recordó los problemas que enfrentó la actriz desde muy joven y expresó su pesar por las decisiones y el rumbo que tomó durante los últimos años de su vida.

Lesley Vogel (Getty Images)

“Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa en muchos ámbitos y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento, que es una industria difícil y muy exigente, no son raros, lamentablemente, que encuentren el camino equivocado”, señaló.

Hayden Panettiere, Jansen Panettiere y Lesley Vogel (Getty Images)

Vogel también lamentó que su hija se hubiera alejado de la persona que, desde su perspectiva, podía haber llegado a ser: “Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, lamentablemente, se desvió del camino, y desearía que hubiera sido diferente. Desearía que se hubiera mantenido fiel a sí misma porque tenía muchas cualidades increíbles”.

La mamá de Panettiere también recordó a su hijo Jansen, hermano menor de Hayden, quien murió en 2023 a los 28 años: “Siento que está con su hermano y que están en paz”, afirmó.

El distanciamiento entre Hayden Panettiere y Lesley Vogel

Las declaraciones de Lesley Vogel llegan después de meses en los que la relación entre madre e hija había sido un tema público. En sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026, Hayden Panettiere habló de cómo la relación profesional que mantuvo con su mamá desde que era niña terminó afectando su relación familiar.

Vogel fue la representante de Hayden durante buena parte de su carrera. En una entrevista con Jay Shetty, la actriz recordó que comenzó a trabajar cuando apenas tenía ocho meses y que, con el paso de los años, los papeles de mamá y representante llegaron a mezclarse.

Hayden Panettiere y Lesley Vogel (Getty Images)

“Todo era cuestión de negocios”, recordó la actriz. “Me convertí en su confidente, su asistente, su terapeuta, su hombro en el que llorar y todo menos en su hija”.

Durante la etapa en la que protagonizaba Héroes, cuando tenía 19 años, Panettiere decidió poner fin a su relación profesional con Vogel con la intención de recuperar el vínculo entre ambas como madre e hija.

“Le dije ‘Ya no quiero que trabajemos juntas. Solo quiero que seas mi mamá’”, contó. Según la actriz, la respuesta que recibió fue “Me debes una”. “Recuerdo que tenía esperanzas de recuperar nuestra relación”, dijo Panettiere, quien posteriormente explicó que le resultó “decepcionante” interpretar aquella respuesta en términos económicos. El hecho de que no le importara tener una relación conmigo fue difícil de aceptar”.

NEW YORK, NY – JANUARY 05: Hayden Panettiere attends Build Presents Charles Esten & Hayden Panettiere Discussing “Nashville” at AOL HQ on January 5, 2017 in New York City. (Photo by Jamie McCarthy/Getty Images)(Getty Images)

Tras la publicación de las memorias, Vogel respondió públicamente a las declaraciones de su hija y reconoció que ambas estaban distanciadas. En declaraciones a Page Six, cuestionó el relato de Panettiere y afirmó creer que “todo este drama tiene como objetivo, en parte, vender libros”.

La mamá de la actriz también explicó que había decidido cortar el contacto después de lo que describió como “20 años de trauma”: “Como bien saben muchos padres de niños del mundo del espectáculo, todos conocemos de sobra el doloroso hecho de observar los caminos autodestructivos que a veces eligen. Ningún padre desea esta situación; ¡queremos que nuestros hijos sean la mejor versión de sí mismos y vivan una vida tranquila y feliz!”.

“Lamentablemente, esto escapa a nuestro control”, continuó. “No se puede salvar a alguien que no quiere ser salvado”. Vogel concluyó entonces expresando su deseo de que Hayden pudiera encontrar “su camino hacia la paz interior”.