Rechazo a reforma electoral de Sheinbaum refleja un resquebrajamiento del régimen morenista: Mario Vázquez

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Chihuahua, Mario Vázquez, celebró que la Cámara de Diputados no aprobara la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, además de afirmar que eso “refleja el resquebrajamiento del régimen morenista”.

“No puedo negar el gusto del rechazo a la reforma electoral de Sheinbaum. La reforma no representaba lo que necesita el país y la hicieron en lo oscurito”, resaltó Vázquez Robles.

El senador panista dijo que el rechazo por parte de los partidos Verde y del Trabajo “refleja un resquebrajamiento del régimen morenista porque sus aliados han dejado de apoyarlos. También refleja que ya empiezan a haber los contrapesos necesarios para una democracia”.

Asimismo, Mario Vázquez añadió que “no podemos permitir que con el Plan B se les diga a los Ayuntamientos y Congresos estatales cómo integrarse. Quieren centralizar el poder. Aguas con el riesgo que implica que la 4T se quiere involucrar a organizar el poder en los estados”.