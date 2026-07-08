Reaprehende Fiscalía Sur a imputado por un fraude cometido en Santa Bárbara

• Por incumplir con el pago de la reparación del daño

La Fiscalía de Distrito Zona Sur (FDZS), a través de la Agencia Estatal de Investigación, detuvo con una orden de aprehensión a Godofredo C. C., quien fue requerido por la autoridad judicial para reanudar el proceso penal seguido en su contra por el delito de fraude.

En junio de 2024 se le vinculó a proceso a penal por hechos ocurridos en febrero de 2022, en el municipio de Santa Bárbara.

De acuerdo con los antecedentes de investigación, se ostentó como albañil y fue contratado por la víctima para ampliar un domicilio por la cantidad de 485 mil pesos para material y mano de obra, por lo que el afectado le entregó la cantidad de 417 mil pesos, sin embargo, el imputado no concluyó los trabajos y los avances realizados presentaron deficiencias.

Godofredo C.C. llevaba su situación jurídica en libertad por el beneficio de un acuerdo reparatorio, no obstante, incumplió con el pago del mismo, por lo que esta representación social solicitó su reaprehensión.

Con los trabajos y diligencias realizadas por el Ministerio Público, se busca, además de sancionar a los infractores, procurar justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, a quienes se garantiza la reparación del daño.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).