Realizan revisión en el Cereso de Aquiles, aseguran puntas y pipas hechizas

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Dirección de Coordinación de Seguridad y Custodia Penitenciaria, llevó a cabo este día, un operativo de revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social Estatal No. 1, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán.

La intervención se efectuó con el objetivo de detectar y retirar objetos prohibidos, así como reforzar la gobernabilidad, el orden y la seguridad al interior del centro penitenciario. En el despliegue participaron 91 elementos de corporaciones estatales y federales,

En total se realizó la revisión de 438 personas privadas de la libertad y 48 estancias, y como resultado del operativo, se aseguraron un total de 37 objetos no permitidos, entre ellos 23 puntas hechizas, 4 pipas hechizas, 3 bocinas, 2 relojes, 3 tijeras, 1 par de audífonos y 1 memoria USB.

Asimismo, se retiró excedente de prendas de vestir no autorizadas, figuras hechizas y pedacería de cable.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener acciones permanentes y coordinadas que garanticen la seguridad, disciplina y estabilidad en los Centros de Reinserción Social del Estado, en estricto apego a la normatividad vigente y al respeto de los derechos humanos.