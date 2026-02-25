Realizan reunión binacional en Nuevo México por gusano barrenador, aporta Chihuahua acciones de prevención

– Refrenda Chihuahua coordinación con autoridades de México y Estados Unidos, para avanzar en la reapertura de la exportación de ganado

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) participó en una reunión binacional en Las Cruces, Nuevo México, donde presentó las acciones que implementa para la prevención y control del Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

El encuentro forma parte de la estrategia para fortalecer el diálogo con autoridades y productores de México y Estados Unidos, proteger al sector ganadero chihuahuense y avanzar en la reapertura de la frontera para la exportación de ganado.

La comitiva fue encabezada por el titular de la dependencia, Mauro Parada Muñoz, quien asistió a un taller junto con representantes gubernamentales y del sector ganadero de los estados fronterizos de ambos países.

En la sesión se detallaron las acciones de vigilancia epidemiológica, los protocolos que se aplican en campo y los mecanismos de coordinación interinstitucional.

Los médicos veterinarios de la SDR, Karina Chávez Delgado y Julio César Navarrete, explicaron los procedimientos de muestreo, diagnóstico y tratamiento de heridas para la detección oportuna y el control sanitario.

Luisa Pamela Ibarra Lemas, gerente del Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, expuso el enfoque técnico del plan estatal contra el GBG y las medidas de capacitación dirigidas a productores.

Por su parte, el jefe del Departamento de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores Márquez, presentó el plan de acción en sanidad pecuaria para cumplir con los estándares internacionales y avanzar hacia la reapertura de exportaciones.

El Gobierno del Estado ha colocado como prioridad el fortalecimiento de la sanidad animal, trabajando de manera coordinada con el Comité Estatal de Sanidad, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y las autoridades correspondientes de ambos países.