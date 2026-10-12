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Realizan honores a la bandera en Plaza de Armas por 317 aniversario de la ciudad

Esta mañana se llevaron a cabo los honores a la bandera en la plaza de Armas esto con motivo del aniversario 317 de la ciudad. 

Encabezada por el alcalde René Chavira, acompañado por la magistrada Marcela Herrera, el historiador de la ciudad Rubén Beltrán y el secretario general de Gobierno Santiago de la Peña. 

Con honores a la bandera en plena plaza de Armas se celebraron los 317 años de la ciudad. 

Acompañados por las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Ejército Mexicano así  como la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).  

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